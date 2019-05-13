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Исполнительница роли Мэгги Грин может вернуться в сериал «Ходячие мертвецы»

Культура

ABC решил закрыть шоу «Виски Кавалер», в котором у неё была одна из главных ролей

Нью-Йорк, США, 13 мая 2019, 10:13 — REGNUM  Актриса Лорен Коэн может вернуться в сериал AMC «Ходячие мертвецы». Об этом 12 мая сообщил портал Screen Rant.

Соответствующее предположение автор статьи сделал на фоне новостей о том, что телеканала ABC решил закрыть шоу «Виски Кавалер» из-за неуклонного снижения рейтингов. Сериалу не помогло даже то, что его премьера состоялась сразу после трансляции церемонии вручения «Оскара» и в главных ролях были такие такие звезды как Коэн и Скотт Фоли («Анатомия страсти»).

Несмотря на то, что Warner Bros. TV не отказался от сериала и существует вероятность, что его продолжение выйдет на другом канале, эксперты считают, что шансы невелики. Таким образом, Лорен Коэн может вернуться в сериал, в котором её персонаж до сих пор не умер, в отличие от многих других.

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Напомним, в девятом сезоне «Ходячих мертвецов» Мэгги Грин (Лорен Коэн) покинула группу выживших. Ранее из проекта сериала ушел актер Эндрю Линкольн, сыгравший лидера команды Рика Граймса.

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