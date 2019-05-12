В интернете появились спойлеры к «Игре престолов»

Вашингтон, , 07:22 — REGNUM В интернете появились спойлеры к концовке сериала «Игра престолов», об этом 11 мая сообщает издание The Sun.

Тысячи поклонников сериала, которые успели с ними ознакомиться, пришли в ярость, так как финал популярной саги их не устроил.

«Я только что прочитал обо всех утечках сериала. Я не хочу такой развязки», — отметил один из поклонников «Игры престолов».

Напомним, популярный сериал «Игра престолов» получил любовь и признание со стороны миллионов поклонников во всем мире. Причиной тому стало обилие сексуальных сцен, а также сцен насилия в ранних эпизодах. Кроме того, популярности ленты способствовала агрессивная реклама и искусственное нагнетание ажиотажа.

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