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В интернете появились спойлеры к «Игре престолов»

Культура

Финал сериала многим не понравился

В интернете появились спойлеры к «Игре престолов»
Цитата из т/с «Игра престолов». 2011. США, Великобритания
Дейенерис Таргариен и Джон Сноу

Вашингтон, 12 мая 2019, 07:22 — REGNUM  В интернете появились спойлеры к концовке сериала «Игра престолов», об этом 11 мая сообщает издание The Sun.

Тысячи поклонников сериала, которые успели с ними ознакомиться, пришли в ярость, так как финал популярной саги их не устроил.

«Я только что прочитал обо всех утечках сериала. Я не хочу такой развязки», — отметил один из поклонников «Игры престолов».

Напомним, популярный сериал «Игра престолов» получил любовь и признание со стороны миллионов поклонников во всем мире. Причиной тому стало обилие сексуальных сцен, а также сцен насилия в ранних эпизодах. Кроме того, популярности ленты способствовала агрессивная реклама и искусственное нагнетание ажиотажа.

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