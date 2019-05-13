Стала известна точная дата премьеры сериала «Ведьмак» от Netflix

Нью-Йорк, США, , 08:33 — REGNUM В сеть утекла информация о дате премьеры сериала «Ведьмак» потокового сервиса Netflix, главную роль в котором исполнит британский актёр Генри Кавилл. Об этом 13 мая сообщил портал Comicbook.

Согласно информации, предоставленной инсайдерами, первый эпизод предстоящего сериала Netflix покажет 20 декабря 2019 года. Источники также сообщили, что съемки второго сезона шоу начнутся либо в декабре 2019 года, либо в январе 2020-го. Издание предполагает, что, таким образом, второй сезон шоу выйдет на малые экраны, скорее всего, в конце 2020 года или в первом квартале 2021-го.

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Напомним, компания Netflix пока что официально не анонсировала второй сезон «Ведьмака». В сериале вместе с Генри Кавиллом снимаются Аня Чалотра (Йеннифер), Фрейя Аллан (Цирилла) и Анна Шаффер (Трисс Меригольд).

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