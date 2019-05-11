Сериал «Смертельное оружие» будет закрыт

Вашингтон, , 21:58 — REGNUM Телесериал «Смертельное оружие», созданный на основе полнометражных фильмах, в которых главные роли сыграли Мэл Гибсон и Дэнни Гловер, будет закрыт. Об этом 11 мая сообщает издание Comic Book.

Первый сезон телепроекта получил положительные отзывы и хорошие оценки кинокритиков, однако после того, как сериал покинули ключевые актеры, он начал терять в популярности.

Напомним, серия художественных фильмов «Смертельное оружие» могла получить в 2017 году продолжение, когда исполнители главных ролей дали предварительное согласие на съемки в пятой части фильма, однако по прошествии двух лет, новой информации о проекте не поступало.

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