Райан Рейнольдс выложил в сеть «полную версию» фильма «Детектив Пикачу»

Лос-Анджелес, США, , 08:17 — REGNUM Райан Рейнольдс в очередной раз решил подшутить над фанатами, как бы случайно выложив в сеть «полную версию» предстоящего фильма «Покемон. Детектив Пикачу». Соответствующую запись актёр опубликовал 7 мая на своей странице в Twitter и YouTube-канале Inspector Pikachu.

В самом начале видео действительно похоже на настоящую картину, однако уже через минуту в кадре появляется бесконечно танцующий Пикачу. Покемон танцует всё остальное время «фильма» (на протяжении более чем 1 часа и 41 минуты).

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Напомним, мировая премьера фильма «Покемон. Детектив Пикачу» пройдёт в США 10 мая 2019 года, в России картину начнут показывать 16 мая. Райан Рейнольдс выступил в качестве актёра озвучки, он подарил свой голос главному герою.

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