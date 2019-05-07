Вторник, 7 Мая 2019 года
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Walt Disney отложила премьеру фильма «Аватар 2»

Общество

Выход фильма на экраны перенесён на один год

Лос-Анджелес, США, 7 мая 2019, 21:38 — REGNUM  Американская компания The Walt Disney перенесла на год премьеру второй части фильма «Аватар» режиссера Джеймса Кэмерона. Об этом 7 мая сообщает журнал Variety.

По информации издания, премьера «Аватара 2» состоится 17 декабря 2021 года, а не в 17 декабря 2020 года, как планировалось ранее. Выход в свет третьей части фильма перенесён с 2021 на 2023 год, а четвёртой части — с 2024 на 2025 год.

Как сообщается, перенос сроков связан с переходом прав на ряд фильмов, включая «Аватар» к The Walt Disney в рамках сделки по приобретению активов холдинга 21st Century Fox.

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