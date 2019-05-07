Walt Disney отложила премьеру фильма «Аватар 2»

Лос-Анджелес, США, , 21:38 — REGNUM Американская компания The Walt Disney перенесла на год премьеру второй части фильма «Аватар» режиссера Джеймса Кэмерона. Об этом 7 мая сообщает журнал Variety.

По информации издания, премьера «Аватара 2» состоится 17 декабря 2021 года, а не в 17 декабря 2020 года, как планировалось ранее. Выход в свет третьей части фильма перенесён с 2021 на 2023 год, а четвёртой части — с 2024 на 2025 год.

Как сообщается, перенос сроков связан с переходом прав на ряд фильмов, включая «Аватар» к The Walt Disney в рамках сделки по приобретению активов холдинга 21st Century Fox.

Читайте ранее в этом сюжете: Вин Дизель может присоединиться к актерскому составу «Аватара 2»