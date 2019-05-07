Судьба Тони Старка и щита Капитана Америка: Джо Руссо о «Мстителях: Финал»

Лос-Анджелес, США, , 13:07 — REGNUM Режиссер Джо Руссо рассказал о будущем киновселенной Marvel: вернется ли Роберт Дауни-младший к роли супергероя Железного человека, а также почему щит героя Капитана Америка не был передан его товарищу Зимнему солдату. Информация раскрылась во время эфира передачи «Вечера с Джо Руссо» в рамках прямом эфира ответа на вопросы, который организовал журналист Брэндон Дэвис из ComicBook.com.

Фильм «Мстители: Финал» во многом повлиял на киновселенную Marvel: смерть Железного человека от Перчатки бесконечности, а также старение Капитана Америка (Крис Эванс) породили у фанатов вопросы, кто поведет супергероев за собой, если оба предыдущих лидера выведены из истории. Так, в фильме Капитан Америка передает свой щит — символ героя — Соколу (Энтони Маки), своему коллеге в отряде «Мстители». Многим любителям комиксов идея пришлась не по вкусу, ведь по сюжету лучшим другом Капитана является Баки Барнс (он же Зимний Солдат в исполнении Себастьяна Стэна), и в одной из серии графических романов именно он становится преемником Стива Роджерса.

Джо Руссо прокомментировал ситуацию:

«Кэп и Баки — братья, но вы знаете, что в них интересно, так это то, что они очень разные люди, и я думаю, что у Баки все еще есть проблема с манипуляцией его сознанием. Его разумом могут воспользоваться, эта проблема для него еще не решена. В то же время у Сэма есть свобода воли и такая же солдатская этика, как у Кэпа».

В фильме «Первый Мститель. Другая война» выясняется, что Баки попал в плен к вражескому отряду «Гидра» и те запрограммировали его сознание, чтобы после произнесения кодовых фраз он мог выполнять любые их поручения. Поэтому обеспокоенность по поводу сознания Зимнего солдата вполне оправдана. В ближайших планах Marvel стоит выпуск сериала о Соколе и Зимнем солдате, поэтому зрители еще увидят этих героев вместе.

Джо Руссо также рассказал, что Роберт Дауни-младший не планирует возвращаться в киновселенную, поскольку он уже и без того слишком многое для нее сделал. Коллеги режиссера согласны с ним: в своих интервью сценаристы сообщили, что создали Железному человеку хороший финал.

«Это та жизнь, к которой он стремился, — сказал сценарист Кристофер Маркус. — Он и Пеппер наконец-то вместе. Они поженились, у них был ребенок, это было здорово. Это хорошая смерть. Она не похоже на трагедию. Это похоже на героическую, законченную жизнь».

Фильм «Мстители: Финал» вышел в мировой кинопрокат 25 апреля и собрал больше 2 млн долларов за 11 дней: это рекорд современного кинематографа. Сейчас блокбастер от Marvel Studio находится на второй строчке рейтинга самых кассовых кинопроизведений в истории (на первом расположен «Аватар» Джеймса Кэмерона). При этом в пятерку кассовых лент входит и предыдущая часть киносаги: «Мстители. Война бесконечности».

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