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Репетиция парада Победы парализовала Симферополь

Общество

Центральные улицы столицы Крыма перекрыты, с утра город замер в больших пробках

Симферополь, 7 мая 2019, 11:04 — REGNUM  Генеральная репетиция парада в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в столице Крыма Симферополе парализовала движение транспорта в городе, передаёт корреспондент ИА REGNUM 7 мая.

Для проведения мероприятия власти города с самого утра перекрыли несколько центральных улиц в столице крымского полуострова.

«По проспекту прошли колонны частей и соединений, а также военных учебных заведений Крыма, юнармецев, Росгвардии. Затем пошла военная техника, всего будет 40 единиц», — отметили в администрации города.

Однако местные жители остались недовольны временем проведения репетиции, поскольку многие из них опоздали по своим делам.

«Вот объясните мне, пожалуйста, зачем проводить репетицию парада в час пик? Когда все едут на работу, школы, садики. Неужели нельзя было назначить на пару часов позже?» — пишет в Facebook Юлия.

«При Советском Союзе репетировали поздно вечером… Когда все после работы уже были дома», — отмечает Анатолий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городах Крыма прошли многочисленные праздничные демонстрации, приуроченные к празднику весны и труда. По данным МВД, в Симферополе приняли участие в праздничных мероприятиях 28 тысяч человек. В целом на полуострове — около 48,5 тысячи человек.

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День Победы
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