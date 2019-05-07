Назван фильм «последнего показа» 72-го Каннского кинофестиваля

Канны, Франция, , 10:09 — REGNUM Каннский кинофестиваль 2019 закроет картина режиссёров Оливье Накаша и Эрика Толедано «Особенные». Об этом 6 мая сообщил портал «Киноафиша».

Фильм покажут зрителям 25 мая 2019 года, после того, как закончится церемония вручения наград. Отмечается, что с этого момента подобные сеансы получат название «последний показ», вместо «фильм закрытия».

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Напомним, 72-й Каннский кинофестиваль пройдет в период с 14 по 25 мая 2019 года во Дворце фестивалей и конгрессов в Каннах (Франция). Откроет кинофорум картина Джима Джармуша «Мёртвые не умирают».

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