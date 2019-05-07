Вторник, 7 Мая 2019 года
10:48:19 МСК

Назван фильм «последнего показа» 72-го Каннского кинофестиваля

Культура

Фильм покажут зрителям 25 мая 2019 года

Канны, Франция, 7 мая 2019, 10:09 — REGNUM  Каннский кинофестиваль 2019 закроет картина режиссёров Оливье Накаша и Эрика Толедано «Особенные». Об этом 6 мая сообщил портал «Киноафиша».

Фильм покажут зрителям 25 мая 2019 года, после того, как закончится церемония вручения наград. Отмечается, что с этого момента подобные сеансы получат название «последний показ», вместо «фильм закрытия».

Читайте также: Джеки Чан планирует снять очередной фильм в Казахстане

Напомним, 72-й Каннский кинофестиваль пройдет в период с 14 по 25 мая 2019 года во Дворце фестивалей и конгрессов в Каннах (Франция). Откроет кинофорум картина Джима Джармуша «Мёртвые не умирают».

Читайте ранее в этом сюжете: На кинофестиваль в Чебоксарах ждут Сухорукова, Грачевского, Вовк

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинофестивали
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить