Джеки Чан планирует снять очередной фильм в Казахстане

Нур-Султан, , 08:39 — REGNUM Съемки нового боевика в Казахстане планирует организовать китайский актер и режиссер Джеки Чан, сообщает 7 мая издание Tengrinews со ссылкой на бывшего председателя правления телерадиокомплекса «Казахстан» Ерлана Карина.

По его словам, Джеки Чан заинтересовался Казахстаном, как страной с богатой географией и многообразной культурой. Приезд режиссера и продюсера фильма запланирован на май 2019 года.

Планируется, что съемки фильма пройдут также во Франции и Израиле. Съемки в Казахстане запланированы на сентябрь-октябрь 2019 года.

Напомним, 28 апреля бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Пекине с актером Джеки Чаном, который рассказал о творческих планах на ближайший период.

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