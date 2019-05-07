Вторник, 7 Мая 2019 года
09:22:07 МСК

Джеки Чан планирует снять очередной фильм в Казахстане

Культура

Приезд режиссера и продюсера фильма запланирован на май 2019 года

Нур-Султан, 7 мая 2019, 08:39 — REGNUM  Съемки нового боевика в Казахстане планирует организовать китайский актер и режиссер Джеки Чан, сообщает 7 мая издание Tengrinews со ссылкой на бывшего председателя правления телерадиокомплекса «Казахстан» Ерлана Карина.

По его словам, Джеки Чан заинтересовался Казахстаном, как страной с богатой географией и многообразной культурой. Приезд режиссера и продюсера фильма запланирован на май 2019 года.

Планируется, что съемки фильма пройдут также во Франции и Израиле. Съемки в Казахстане запланированы на сентябрь-октябрь 2019 года.

Напомним, 28 апреля бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев встретился в Пекине с актером Джеки Чаном, который рассказал о творческих планах на ближайший период.

Читайте также: В Казахстане создали центр поддержки национального кино

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинематограф
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить