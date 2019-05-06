Фильм «Курск» по книге Роберта Мура получил прокатное удостоверение

Москва, , 16:01 — REGNUM Фильм «Курск» режиссёра Томаса Винтерберга, посвящённый катастрофе российской подлодки, произошедшей в 2000 году, получил прокатное удостоверение. Об этом 6 мая сообщил портал «Бюллетень кинопрокатчика».

Соответствующий документ был выдан Минкультом 30 апреля 2019 года. Отмечается, что запрос по поводу выдачи удостоверения был впервые направлен в ведомство прокатчиком «Экспонента Фильм» 10 апреля. В качестве продюсера картины выступил Люк Бессон.

Картина выйдет на большие экраны 27 июня 2019 года. В компании заявили, что очень рады тому, что фильм выйдет в прокат, поскольку показанные в фильме события «очень важны для нашей страны».

Напомним, в основу фильма лег роман «Время умирать» Роберта Мура. Стоит отметить, что в своей книге писатель возложил вину за произошедшее на окружение президента РФ Владимира Путина и руководство Северного Флота.

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В романе также звучит идея, которую после трагедии высказывали в СМИ политические круги США и Великобритании. Согласно ей, авария «Курска» продемонстрировала опасность развала постсоветской военной машины.

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