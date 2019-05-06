В США умерла известная актриса и танцовщица Барбара Пэрри

Лос-Анджелес, США, , 11:55 — REGNUM В США на 97 году ушла из жизни актриса и танцовщица Барбара Пэрри, снимавшаяся в голливудских фильмах, телешоу и выступавшая в театрах Бродвея. Об этом 5 мая сообщил журнал The Hollywood Reporter.

О смерти Пэрри журналистам сообщил представитель семьи актрисы, он отметил, что она умерла от «естественных причин».

Барбара Пэрри родилась 22 июня 1921 года в городе Норфолк штата США Виргиния. Впервые в кино она снялась, когда ей было ещё 4 года. Впоследствии мать отдала её в студию, где девочка училась танцевать. В 30-х годах XX века актриса выступала в известном концертном зале «Голливуд-боул» «Голливудская чаша».

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Полноценный дебют Барбары Пэрри в кино состоялся в 1933 году, когда вышел фильм «Адвокат» режиссёра Уильяма Уайлера. В США зрители также хорошо знают её по участию в шоу комика Дика Ван Дайка.

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