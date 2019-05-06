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Джонни Депп до сих пор не вошел в актерский состав «Фантастических тварей»

Культура

Инсайдеры отмечают, что участие актера в проекте под вопросом

Лос-Анджелес, США, 6 мая 2019, 09:05 — REGNUM  Джонни Депп до сих пор официально не значится в списке актёрского состава третьей части фильма «Фантастические твари». Об этом 6 мая сообщил портал Comic Book Movie.

Издание отмечает, что Warner Bros. до сих пор не приняла решения по Деппу, несмотря на то, что согласно контракту он должен сняться в пяти фильмах франшизы. Инсайдеры сообщают, что некоторые известные в киноиндустрии фигуры пытаются лоббировать его увольнение, при этом большая часть команды проекта выступает за возвращение актера.

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Напомним, ранее бывшая жена Джонни Деппа — актриса Эмбер Хёрд выступила с новыми обвинениями в адрес звезды Голливуда. Впоследствии появилась информация: руководство Warner Bros. выразило обеспокоенность тем, что личные проблемы Деппа могут повлиять на успех продолжения «Фантастических тварей».

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