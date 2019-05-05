Вашингтон, США, , 14:43 — REGNUM

Известный писатель Джордж Мартин по мотивам произведений которого был создан сериал «Игра престолов», заявил о возможных спин-оффах сериала, об этом писатель рассказал 4 мая на своем официальном сайте.

По словам Мартина, в настоящее время разрабатывается как минимум пять различных продолжений телепроекта, три из них представляются наиболее успешными.

«О чем они? Я не могу сказать. Но, возможно, некоторым из вас стоит взять экземпляр «Огня и крови» и предложить свои собственные теории», — отметил писатель, имея ввиду один из своих романов.

Напомним, популярный сериал «Игра престолов» в настоящее время завершается: на экраны уже вышли три эпизода заключительного восьмого сезона. Причина популярности проекта отчасти вызвана тем, что в фильме присутствуют множественные эротические сцены, а также сцены насилия.