Ужас выживания: режиссер «Битвы за Винтерфелл» о семи месяцах работы

Лондон, , 11:49 — REGNUM Режиссер «Битвы за Винтерфелл» (3 серии 8 сезона сериала «Игра престолов») Мигель Сапочник рассказал, каким должно было стать эпичное сражение в его видении. Интервью опубликовало издание Entertainment Weekly.

Встреча со специалистом состоялась в марте 2018 года, когда проходили съемки финальных эпизодов сериала. В то время Мигель получил «Эмми» за снятую им серию «Битва бастардов» в 6 сезоне сериала: она также, как и «Битва за Винтерфелл», отличалась эпическими сценами сражения и необычными сюжетными поворотами.

Режиссер рассказал, что шоураннеры проекта просили его вернуться к «Игре престолов» и предлагали ему работу над двумя сезонами — 7 и 8, но тот признался, что может качественно заниматься одним, на их выбор, и они выбрали финальный сезон. Мигель Сапочник был рад вернуться к сериалу, потому что за время сложившегося годового перерыва успел соскучиться по нему.

На съемки эпизода «Битва за Винтерфелл» ушло больше 7 месяцев: съемочная группа проводила 16−18 рабочих часов по 6−7 дней в неделю. Но самая главная проблема серии для режиссера, по его словам — сделать битву не изнуряющей для зрителя, чтобы по истечении половины серии (практически вся она состоит из сцен битвы) наблюдающим не становилось скучно. Источником его вдохновения для работы послужила 40-минутная битва из второй части киносаги «Властелин Колец», которая захватывала от начала и до конца сражений.

Кроме того, трудно было уделить внимание 20 персонажам, участвующим в повествовании.

«Я продолжаю думать: «Чью историю я сейчас рассказываю? И какие ограничения это накладывает на меня, чтобы получилось хорошо?».

Общий тон картины Мигель описал как «ужас выживания», однако отметил, что не хотел зацикливаться на смерти героев, потому что тогда «все перестает иметь значение».

3 серия 8 сезона фэнтези-сериала «Игра престолов» вышла 29 апреля в России. Сам проект стал культовым для современной культуры: в любви к нему признаются многие деятели искусства и даже политические представители. Например, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Ли Кэцян предостерегли жителей мира от ужасов беспорядочной войны, какая постигла Семь королевств Весетроса, где проходит действие сериала.

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Президенту США Дональду Трампу телекомпания HBO и вовсе запретила использовать слоганы сериала в своих рекламных кампаниях.

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