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Глава КНР рассказал об отношении к сериалу «Игра престолов»

Культура

Си Цзиньпин — поклонник сериала «Игра престолов», пишут СМИ

Глава КНР рассказал об отношении к сериалу «Игра престолов»
Klapi
Железный трон

Пекин, 28 апреля 2019, 22:46 — REGNUM  Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и премьер-министр КНР Ли Кэцян, как пишет издание South China Morning Post, являются поклонниками сериала «Игра престолов».

Так, в качестве доказательства в издании отметили, что на одной из встреч китайский лидер удивил гостей познаниями по данной теме.

«Мы должны сделать так, чтобы мир, в котором мы живем, не скатился в беспорядочную войну семи королевств Вестероса», — отметил глав КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, сериал «Игра престолов», премьера заключительного восьмого сезона которого транслируется по всему миру, был создан на основе серии романов «Песнь Льда и Пламени» писателя Джорджа Мартина.

Многосерийный фильм снискал широкую популярность во всем мире, во многом благодаря обилию откровенных эротических сцен и насилию.

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