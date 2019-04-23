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Выйдет из «Игры». Серсея Ланнистер не доживёт до финала?

Культура

До конца сериала должен дотянуть Джон Сноу

Вашингтон, 23 апреля 2019, 05:52 — REGNUM  Одна из главный героинь «Игры престолов» Серсея Ланнистер с большой вероятностью покинет сериал, сообщают букмекеры Parimatch.

Вероятность сценария, при котором Серсея Ланнистер будет убита, оценивается букмекерами в 1,03. Её шансы выжить оцениваются коэффициентом 9,0.

Нет оптимизма и по поводу Дейенерис Таргариен, которую букмекеры также считают кандидатом на вылет — с коэффициентом 1,30. Вероятность того, что она выживет, оценивается коэффициентом 3,0.

До конца сериала должен дотянуть Джон Сноу — с вероятностью 1,50, отмечают букмекеры. Его смерть в ходе сериала оценивается коэффициентом 2,50.

Напомним, 14 апреля 2019 г. начался показ финального, восьмого, сезона «Игры престолов». 26 мая выйдет двухчасовой документального фильма о создании финального сезона сериала.

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