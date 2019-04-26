Пятница, 26 Апреля 2019 года
11:34:04 МСК

Режиссёр Бортко выразил соболезнования в связи со смертью Быстрицкой

Культура

«Это большая потеря»

Москва, 26 апреля 2019, 11:28 — REGNUM  Российский режиссёр, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Владимир Бортко выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Элины Быстрицкой.

«Это большая потеря. Есть люди, которые, когда присутствуют, значит, есть время. А когда их нет, значит, время ушло», — цитирует RT Бортко.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 26 апреля, в Москве ушла из жизни народная артистка СССР, актриса театра и кино Элина Быстрицкая. Актрисе был 91 год. Причины смерти не называются, однако известно, что актриса в последние годы тяжело болела.

Читайте также: Ушла из жизни актриса театра и кино Элина Быстрицкая

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кончины деятелей культуры, искусства и спорта
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить