Режиссёр Бортко выразил соболезнования в связи со смертью Быстрицкой

Москва, , 11:28 — REGNUM Российский режиссёр, первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Владимир Бортко выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Элины Быстрицкой.

«Это большая потеря. Есть люди, которые, когда присутствуют, значит, есть время. А когда их нет, значит, время ушло», — цитирует RT Бортко.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 26 апреля, в Москве ушла из жизни народная артистка СССР, актриса театра и кино Элина Быстрицкая. Актрисе был 91 год. Причины смерти не называются, однако известно, что актриса в последние годы тяжело болела.

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