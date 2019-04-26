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Ушла из жизни актриса театра и кино Элина Быстрицкая

Культура

Она отпраздновала свой 91-й день рождения 4 апреля 2019 года

Ушла из жизни актриса театра и кино Элина Быстрицкая
Цитата из к/ф «Тихий Дон». реж. Сергей Герасимов. 1957. СССР
Элина Быстрицкая в роли Аксиньи

Москва, 26 апреля 2019, 11:04 — REGNUM  На 92-м году ушла из жизни российская актриса театра и кино Элина Быстрицкая. Об этом 26 апреля сообщил сайт телеканала «Вести».

О причинах смерти актрисы не сообщается, представители Малого театра сказали журналистам, что в последнее время она чувствовала себя плохо из-за тяжелой болезни. 4 апреля 2019 года она отпраздновала свой 91-й день рождения.

Напомним, Элина Быстрицкая родилась 4 апреля 1928 года в Киеве, в 1948 году поступила на актёрский факультет Киевского института театрального искусства им. И. К. Карпенко-Карого.

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В Малом театре она начала играть в 1959 году. Впервые в кино снялась в 1950 году, в фильме «В мирные дни» режиссёра Владимира Брауна. Быстрицкая исполнила в нём роль Лены Алексеенко. В 2006 году актриса сыграла Алину Станиславовну в сериале «Возвращение Мухтара».

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