Премьеру фильма Озона про священника-педофила перенесли из-за Пасхи

Москва, , 07:26 — REGNUM Новый фильм режиссёра Франсуа Озона не выйдет в кинотеатрах сегодня, 25 апреля 2019 года, как было запланировано ранее. Об этом сообщила компания A-ONE FILMS на своей странице в Facebook.

https://www.facebook.com/aonefilms/photos/a.138105486222001/2428712827161244/

Министерство культуры РФ «порекомендовало» перенести премьеру картины на 29 апреля 2019 года. Прокатчик сообщил, что ведомство не объяснило причины своей просьбы. По мнению некоторых СМИ, Минкульт решил перенести премьеру картины из-за совпадения её даты с празднованием в России праздника Пасхи.

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Напомним, сюжет новой картины Франсуа Озона основан на реальных событиях, он рассказывает о священнике Бернаре Прейно из города Леон, которого в 2017 году обвинили в педофилии. Сейчас во Франции идет судебный процесс по этому громкому делу.

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