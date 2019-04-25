Звезда фильмов «Другой мир» сыграет вышибалу в комедийном боевике «Удар»

Лос-Анджелес, США, , 15:31 — REGNUM Британская актриса Кейт Бекинсейл, хорошо известная поклонникам фильмов серии «Другой мир», снимется в новом комедийном боевике «Удар» (Jolt). Об этом 24 апреля сообщил портал GeekTyrant.

Актриса исполнит роль женщины по имени Линди — «жестокой вышибалы», которая не способна обуздать свой гнев. Отмечается, что Линди носит особый электрошоковый жилет с электродами, который использует каждый раз, когда превращается в убийцу. Снимать картину будет режиссёр Таня Уэкслер («Без истерики!», «В семье не без урода»).

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Напомним, 1 марта 2019 году на экраны выйдет первый эпизод сериала «Вдова», в котором Кейт Бекинсейл сыграла женщину, отправившуюся на поиски мужа, якобы погибшего в авиакатастрофе. Производством шоу занималась компания Two Brothers Pictures.

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