Четверг, 25 Апреля 2019 года
13:13:46 МСК

Создатели фильма «Люди в чёрном: Интернэшнл» показали множество экшн-сцен

Культура

Опубликован второй трейлер предстоящей картины

Москва, 25 апреля 2019, 12:09 — REGNUM  Опубликован второй русскоязычный трейлер фильма «Люди в чёрном: Интернэшнл», в котором главные роли исполнили Крис Хемсворт, Тесса Томпсон и Лиам Нисон. Видео было выложено 25 апреля на канале SonyPicturesRU.

В новой картине поклонники франшизы увидят не только новых агентов, но и знакомых им инопланетян, работающих в MiB. На этот раз «Людям в чёрном» предстоит столкнуться с новой опасностью: инопланетным видом обортней, способных превращаться в том числе в агентов самой секретной организации галактики.

Читайте также: Финальный рекламный ролик «Годзиллы 2» показал фанатам новых монстров

Напомним, снял картину режиссёр Феликс Гэри Грей по сценарию Мэтта Холлоуэя, Артура Маркама и Лоуэлла Каннингема. В российских кинотеатрах её начнут показывать 13 июня 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликованы новые кадры отечественной фантастики «Вратарь Галактики»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинотрейлеры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить