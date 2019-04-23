Финальный рекламный ролик «Годзиллы 2» показал фанатам новых монстров

Лос-Анджелес, США, , 20:59 — REGNUM В сеть выложили финальный трейлер фильма «Годзилла 2: Король монстров», премьера которого в России пройдет 30 мая 2019 года. Ролик был опубликован 23 апреля на YouTube-канале Warner Bros.

В картине снялись Милли Бобби Браун («Очень странные дела»), Вера Фармига «Заклятие», Чарльз Дэнс («Чарльз Дэнс»), Чжан Цзыи («Мемуары гейши»). В качестве режиссёра выступил Майкл Догерти.

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Напомним, фильм получил достаточно большой бюджет — $200 млн. Он является частью киновселенной MonsterVerse, над созданием фильмов которой работают кинокомпании Warner Bros., Toho, Legendary Pictures, TriStar Pictures и Centropolis Entertainment.

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