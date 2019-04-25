«Улучшенная» пиратская копия фильма «Мстители: Финал» появилась в России

Москва, , 08:01 — REGNUM В сеть выложили пиратскую версию кинокомикса «Мстители: Финал», премьера которого должна пройти в кинотеатрах США завтра, 26 апреля 2019 года. Об этом 24 апреля сообщил портал TorrentFreak.

Это экранная копия, которую сделали в одном из кинотеатров Китая. Изначально файл раздавали китайские пользователи торрент-клиента Thunder, однако эта ситуация не продолжалась долго, сейчас фильм доступен на ряде британских ресурсов.

Кроме того, издание пишет, что «сильно улучшенная копия» распространяется сейчас на ресурсах, «спонсируемых российской букмекерской компанией».

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что фильм «Мстители: Финал» вышел в лидеры кинопроката Китая с огромным отрывом от конкурентов. 24 апреля 2019 года он смог собрать 523,95 млн юаней (около $78,2 млн). На втором месте расположилась картина «Шторм P» (2,13 млн юаней).

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