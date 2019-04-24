Названы гонорары звезд киновселенной Marvel за время съёмок в фильмах

Вашингтон, , 15:12 — REGNUM Стало известно, сколько смогли заработать актёры за время съемок в фильмах киновселенной Marvel. Соответствующую информацию 23 апреля опубликовал портал Just Jared.

Общая сумма, которую получил Роберт Дауни-младший за время съемок, составила около $50 млн, при этом за фильм «Железный человек» ему заплатили лишь $500 тыс. Крис Эванс получил за первую картину про Капитана Америка 300 тыс., однако его гонорар за съемки в «Войне бесконечности» составил уже $15 млн. Интересно отметить, что новичок в киновселенной — Бри Ларсон уже за свою первую картину («Капитан Марвел») получила $5 млн.

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Напомним, в США премьера кинокомикса «Мстители: Финал» пройдет 26 апреля 2019 года. По мнению некоторых экспертов, картина имеет шанс сместить «Аватар» Джеймса Кэмерона с первого места в рейтинге кассовых сборов.

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