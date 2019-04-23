Звезда сериала «Лучше звоните Солу» рассказала о его закрытии

Нью-Йорк, США, , 15:11 — REGNUM Шестой сезон популярного сериала «Лучше звоните Солу» может стать последним, заявил Джанкарло Эспозито в интервью журналистам. Об этом 22 апреля написал журнал The Hollywood Reporter.

Актёр сказал, что в шоу «будет шесть сезонов» и добавил, что это будет «удобным способом» для телеканала AMC закончить историю адвоката Сола Гудмана и приквел сериала «Во все тяжкие».

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Напомним, AMC выпустил в эфир первый эпизод сериала «Лучше звоните солу» 8 февраля 2015 года. Главную роль в нём исполнил актёр Боб Оденкерк.

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