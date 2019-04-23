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Видео: актёры из фильмов Marvel исполнили популярную песню 80-х

Культура

Видеоряд клипа выполнен в стиле ожившего комикса

Лос-Анджелес, США, 23 апреля 2019, 21:21 — REGNUM  Специально для шоу телеведущего Джимми Фэллона актеры, снявшиеся в фильме «Мстители: Финал», исполнили известную песню We Didn't Start the Fire Билли Джоэла. Ролик был опубликован 23 апреля на портале Mashable.

Видеоряд в нём выполнен в стиле ожившего комикса, он состоит из различных моментов предыдущих фильмов про Мстителей. В конце клипа множество комиксов складываются в большой портрет покойного Стэна Ли.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что кинотеатры попросили перенести премьеру фильма «Мстители: Финал» в России на 25 апреля. Они сообщили: картину нужно показать в день мировой премьеры, чтобы не потерять часть зрителей.

Читайте ранее в этом сюжете: Кинотеатры просят перенести премьеру финала «Мстителей» на 25 апреля

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