Мэйси Уильямс не была готова к постельной сцене в «Игре престолов»

Нью-Йорк, США, , 12:09 — REGNUM Мэйси Уильямс рассказала журналистам: после того, как ей сказали о том, что будет сниматься постельная сцена между Арьей Старк и Джендри, она подумала, что это розыгрыш. Об этом 22 апреля сообщил сайт телеканала CNN.

«Сначала я подумала, что это шутка», — сказала Уильямс, отметив, что она среагировала на это сообщение соответствующим образом. Однако шоураннеры тут же сказали, что на этот раз они и не собирались шутить.

Впервые об этой сцене актриса узнала от своей подруги и коллеги по сериалу Софи Тёрнер. Та позвонила Уильямс и сказала, что просто в восторге от неё.

«Я читала эту сцену и думала: «О, мы на самом деле собираемся сделать это. Когда я буду в ней сниматься? Мне нужно идти в спортзал», — сообщила исполнительница роли Арьи Старк.

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Ранее СМИ сообщили, что после выхода в эфир второй серии восьмого сезона «Игры престолов» в поисковых системах резко выросло количество запросов поклонников сериала о возрасте Арьи Старк. Многие фанаты оказались не готовы к сцене, которую показали создатели шоу.

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