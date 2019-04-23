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Режиссёр «Оно 2» выложил в сеть новый кадр предстоящего хоррора

Культура

Таким образом Андрес Мускетти поздравил Джеймса Макэвоя с днём рождения

Лос-Анджелес, США, 23 апреля 2019, 14:50 — REGNUM  В сеть выложили новый кадр из предстоящего фильма ужасов «Оно 2», премьера которого пройдёт в сентябре 2019 года. Изображение было опубликовано 22 апреля на странице режиссёра Андреса Мускетти в Instagram.

https://www.instagram.com/p/BwjaC4dANZo/

Таким образом кинематографист поздравил актера Джеймса Макэвоя, который исполнит в фильме роль взрослого Билла Денбро. «Спасибо, приятель», — ответил актёр в комментариях к фотографии.

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Напомним, первая часть «Оно» при бюджете $35 млн смогла собрать в мировом прокате более $700,3 млн. В России фильм посмотрели около 4,27 млн зрителей.

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