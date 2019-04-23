Фанаты Marvel назвали самый ожидаемый фильм киновселенной

Лос-Анджелес, США, , 12:23 — REGNUM Согласно опросу, проведённому администрацией портала Rotten Tomatoes, третья часть кинокомикса «Стражи галактики» является самым ожидаемым фильмом Marvel. Рейтинг был опубликован 22 апреля на сайте издания.

На втором месте расположилась «Чёрная пантера 2», на третьем — «Человек-паук: Вдали от дома». В топ-6 также вошли «Чёрная Вдова», «Вечные» и «Шан-Чи».

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Напомним, в марте 2019 года стало известно, что Джеймс Ганн, ранее уволенный Disney с поста режиссёра «Стражей галактики 3», смог вернуть себе эту должность. Ожидается, что картина выйдет на большие экраны не раньше 2021 года.

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