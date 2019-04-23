Индио, США, , 10:28 — REGNUM

Известный исполнитель Джастин Бибер заявил, что в ближайшее время выйдет его новый альбом. Об этом 22 апреля сообщил портал Rap-Up.

Бибер выступил в рамках фестиваля Coachella совместно c Арианой Гранде. Певец, обратившись к зрителям, собщил, что он не был на сцене около двух лет.

«Я понятия не имел, что собираюсь сегодня вечером выйти на сцену, — сказал Бибер, — большое спасибо, Коачелла. Большое спасибо Ариане Гранде».

Перед тем как уйти, исполнитель бросил поклонникам фразу: «И, кстати, скоро выйдет альбом», на что толпа разразилась аплодисментами.

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Напомним, в марте 2019 года Джастин Бибер заявил, что он намерен сделать паузу в музыкальной карьере. Он сообщил своим подписчикам в соцсети Instagram, что планирует уделить больше внимание семье и своему здоровью.

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