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Уилл Смит выскочил на сцену во время концерта сына на Coachella

Культура

Позже пользователи написали в Instagram, что отец сделал за Джейдена часть его работы

Индио, США, 22 апреля 2019, 14:50 — REGNUM  Посетители фестиваля Coachella были удивлены тем, что Уилл Смит присоединился к своему сыну Джейдену во время выступления. Об этом 21 апреля сообщил портал Digital Spy.

https://www.instagram.com/p/BwdnEV_lNiS/

Бывший Fresh Prince вышел на сцену в тот момент, когда Джейден Смит исполнял композицию Icon («Икона») со своего дебютного альбома Syre. Сын популярного актер запечатлел этот момент и позже выложил видео на своей странице в Instagram. Некоторые пользователи написали в комментариях, что отец сделал за Джейдена часть его работы.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что рэпер Канье Уэст представил на Coachella свою новую песню Water с предстоящего альбома Yandhi. Стоит отметить, что представление исполнитель провёл в рамках пасхальной службы.

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