«Миллиард» режиссёра Прыгунова вышел в лидеры российского кинопроката

Москва, , 08:48 — REGNUM Отечественной картине «Миллиард» режиссера Романа Прыгунова удалось стать лидером российского проката. Об этом 21 апреля сообщил портал Kinobusiness.

Комедийный боевик смог собрать в нашей стране в первые выходные показов (в период с 18 по 21 апреля 2019 года) более 175,8 млн рублей. Второе место занял фильм Дженни Гейдж «После» (120 млн рублей), третье — хоррор Майкла Чавеса «Проклятие плачущей» (68,5 млн рублей). В топ-5 также вошли кинокомиксы «Шазам!» (41 млн рублей) и «Хеллбой» (37,5 млн рублей).

Читайте также: Кинорежиссер Джон Синглтон перенес инсульт

Напомним, фильм «Шазам» по итогам третьих выходных показов смог собрать в России более 616 млн рублей. Сумма общемировых сборов картины составила уже около $321 млн.

Читайте развитие сюжета: Кинопрокат США пережил худшие пасхальные выходные за последние 15 лет