Вашингтон, , 19:44 — REGNUM

В США известный кинорежиссер Джон Синглтон был доставлен в госпиталь с инсультом, сообщает 20 апреля издание Hollywood Reporter со ссылкой на членов семьи режиссера.

51-летний Синглтон был доставлен в больницу 17 апреля, в настоящее время он находится в отделении интенсивной терапии под наблюдением врачей.

В какой именно госпиталь был доставлен кинорежиссер не уточняется.

Напомним, кинорежиссер Джон Синглтон получил признание в 1991 году, когда его первая картина «Ребята с улиц» стала номинантом на премию «Оскар». Картина боролась за две статуэтки в категории «лучший сценарий» и «лучшая режиссура».

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