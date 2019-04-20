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Медведев поздравил участников Дельфийских игр с открытием фестиваля

Культура

В 2019 году Дельфийские игры проходят в Ростове-на-Дону с 19 по 24 апреля

Москва, 20 апреля 2019, 21:49 — REGNUM  Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил участников, организаторов и гостей XVIII молодёжных Дельфийских игр с открытием конкурса, сообщается на сайте правительства.

«Желаю всем участникам вдохновения, удачи и побед, а зрителям и болельщикам — незабываемых впечатлений», — говорится в сообщении.

По словам премьер-министра, творческий фестиваль служит отправной точной в профессиональной карьере одаренных юношей и девушек, а многие победители и лауреаты успешно выступают не только на российской сцене, но и за рубежом.

Как сообщало ИА REGNUM, Дельфийские игры России — это масштабные соревнования в различных областях искусства (до 40 номинаций). Игры проводятся ежегодно в разных городах и собирают более 2000 участников, представляющих около 80 регионов России. Возраст участников игр — от 10 лет до 25 лет. В 2019 году Дельфийские игры проходят в Ростове-на-Дону с 19 по 24 апреля.

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Молодежная политика в РФ
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