Стало известно, кто исполнит главную роль в сериале «О, дивный новый мир!»

Нью-Йорк, США, , 14:51 — REGNUM Главную роль в экранизации романа писателя Олдоса Хаксли «О, дивный новый мир!» исполнит актер Олден Эренрайк. Об этом 16 апреля сообщил портал Deadline.

https://twitter.com/DEADLINE/status/1118277328193249280

Ожидается, что сериал выйдет в эфир в 2020 году. Над созданием сценарной адаптации работали писатели и продюсеры Дэвид Винер, Грант Моррисон и Брайан Тейлор. Пилотный эпизод шоу снимет режиссёр Оуэн Харрис («Убей своих друзей», «Чёрное зеркало»).

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Напомним, изначально сериал разрабатывался телеканалом Syfy, однако впоследствии права на него перешли телесети USA Network. Олден Эренрайк известен зрителям по роли Хана Соло в фильме «Хан Соло: Звёздные Войны. Истории».

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