Среда, 17 Апреля 2019 года
14:52:08 МСК

Стало известно, кто исполнит главную роль в сериале «О, дивный новый мир!»

Культура

Шоу должно выйти на малые экраны в 2020 году

Нью-Йорк, США, 17 апреля 2019, 14:51 — REGNUM  Главную роль в экранизации романа писателя Олдоса Хаксли «О, дивный новый мир!» исполнит актер Олден Эренрайк. Об этом 16 апреля сообщил портал Deadline.

https://twitter.com/DEADLINE/status/1118277328193249280

Ожидается, что сериал выйдет в эфир в 2020 году. Над созданием сценарной адаптации работали писатели и продюсеры Дэвид Винер, Грант Моррисон и Брайан Тейлор. Пилотный эпизод шоу снимет режиссёр Оуэн Харрис («Убей своих друзей», «Чёрное зеркало»).

Читайте также: Лена Хиди рассказала о спорной сцене продолжения «Игры престолов»

Напомним, изначально сериал разрабатывался телеканалом Syfy, однако впоследствии права на него перешли телесети USA Network. Олден Эренрайк известен зрителям по роли Хана Соло в фильме «Хан Соло: Звёздные Войны. Истории».

Читайте ранее в этом сюжете: Фото: в сеть попали новые кадры со съемок сериала Netflix «Ведьмак»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Телесериалы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить