Лена Хиди рассказала о спорной сцене продолжения «Игры престолов»

Лондон, , 14:34 — REGNUM Британская актриса Лена Хиди, исполнившая в сериале «Игра престолов» роль Серсеи Ланнистер, рассказала журналистам о спорной постельной сцене в первом эпизоде восьмого сезона шоу. Об этом 16 апреля сообщил портал Express.

Выяснилось, что актриса долго спорила с продюсерами по поводу сцены, в которой её героиня проводит ночь с Эуроном Грейджоем. Хиди пыталась убедить их в том, что Серсея никогда бы не сделала ничего подобного. Актер Пилу Асбек, сыгравший Эурона, подтвердил эту информацию. Однако в итоге создатели сериала решили, что Серсея может пойти на такой шаг ради власти, сцена была снята.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Кит Харрингтон, сыгравший в сериале роль Джона Сноу, признался: он смущался, когда во время съемок ему приходилось целовать Эмилию Кларк. Актер пояснил, что они уже много лет являются лучшими друзьями.

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