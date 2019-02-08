Хью Джекман повысил градус издевательства в схватке с Райаном Рейнольдсом

Лос-Анджелес, США, , 14:11 — REGNUM Хью Джекман решил продолжить «вражду» с Райаном Рейнольдсом и выпустил «рекламный» ролик, градус издевательства в котором побил все рекорды, ранее поставленные этой парой. Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале звезды «Дэдпула».

Ранее актеры «помирились» и решили снять рекламу про бизнес, которым каждый из них занимается. Рейнольдс снял великолепный ролик про кофе, который производит компания Джекмана. После того, как он показал его коллеге, тот был впечатлен и тут же заявил, что свою рекламу джина фирмы Рейнольдса он показать ещё не готов. Но последний настоял на том, что хочет её увидеть. Как оказалось — зря, с результатом его настойчивости каждый может ознакомиться самостоятельно.

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Напомним, соревнование Хью Джекмана и Райана Рейнольдса во взаимных издевательствах длится уже несколько месяцев. В декабре 2018 года к их дурачеству решил присоединиться Джош Бролин, он выпустил ролик, в котором назвал Рейнольдса «жертвой нападения бобра».

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