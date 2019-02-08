В сети появился «официальный» синопсис кинокомикса «Мстители: Финал»

Лос-Анджелес, США, , 13:46 — REGNUM На известном рейтинговом сайте Rotten Tomatoes появился синопсис предстоящего фильма «Мстители: Финал». Поклонники киновселенной Marvel посчитали, что он является официальным, однако позже журналисты выяснили, что это может оказаться не так.

Согласно выложенному на Rotten Tomatoes описанию, после действий Таноса вселенная находится в руинах, Мстители при помощи союзников собираются вновь, чтобы восстановить её и изменить реальность. Представители Disney сообщили порталу Screen Rant, что этот синопсис не является официальным. В то же время, на официальном австралийском сайте компании он указан как официальный.

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Напомним, премьера фильма режиссёров Энтони и Джо Руссо «Мстители: Финал» пройдет в России 26 февраля 2019 года. Сейчас его рейтинг ожиданий на сайте Rotten Tomatoes равен 99% .

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