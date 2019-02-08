Норман Ридус: вторая часть девятого сезона «Ходячих мертвецов» будет лучшей

Нью-Йорк, США, , 11:07 — REGNUM Актер Норман Ридус, играющий в сериале «Ходячие мертвецы» роль Дэрила Диксона, заявил, что вторая половина девятого сезона будет лучшим периодом сериала со времён оригинала, вышедшего в 2010 году. Об этом 7 февраля сообщил портал Comicbook.

Актер сравнил шоу с вирусом, который со временем адаптируется и становится другим. «Мы не делаем одно и то же снова и снова», — добавил Ридус. Купер Эндрюс, играющий роль Джерри, добавил, что команде выживших во второй части девятого сезона предстоит пройти некое «тестирование».

Читайте также: Канал Fox объявил о продлении «Симпсонов» ещё на два сезона

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Данай Гурира, исполняющая в сериале роль Мишонн, сообщила, что группе выживших ещё только предстоит встретить своего самого страшного врага. Она добавила, что шестилетний период, который не показали зрителям, может содержать много тайн.

Читайте ранее в этом сюжете: Звезда «Ходячих мертвецов» раскрыла детали сюжета продолжения сериала