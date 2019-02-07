Канал Fox объявил о продлении «Симпсонов» ещё на два сезона

Лос-Анджелес, США, , 17:22 — REGNUM Американская телекомпания Fox объявила о продлении мультипликационного сериала «Симпсоны» ещё на два сезона, сообщает портал Variety.

По информации издания, телекомпания намерена выпустить 31-й и 32-й сезоны популярного шоу. В результате будет выпущено в общей сложности 713 эпизодов, что закрепит за «Симпсонами» статус рекордсмена по продолжительности среди телешоу, выходящих в прайм-тайм.

Семья Симпсонов в мультипликационной форме впервые появилась в «Шоу Трейси Ульман» на телеканале Fox в апреле 1987 года, а в декабре 1989 года вышла первая серия самостоятельного сериала. За прошедшие десятилетия «Симпсоны» более 30 раза получали премию «Эмми» в различных категориях.

Читайте также: «Симпсонам» уже за 30 — что изменилось и что изменили они?