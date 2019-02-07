Четверг, 7 Февраля 2019 года
17:38:30 МСК

Канал Fox объявил о продлении «Симпсонов» ещё на два сезона

Культура

Телеканал анонсировал 31-й и 32-й сезоны популярного сериала

Лос-Анджелес, США, 7 февраля 2019, 17:22 — REGNUM  Американская телекомпания Fox объявила о продлении мультипликационного сериала «Симпсоны» ещё на два сезона, сообщает портал Variety.

По информации издания, телекомпания намерена выпустить 31-й и 32-й сезоны популярного шоу. В результате будет выпущено в общей сложности 713 эпизодов, что закрепит за «Симпсонами» статус рекордсмена по продолжительности среди телешоу, выходящих в прайм-тайм.

Семья Симпсонов в мультипликационной форме впервые появилась в «Шоу Трейси Ульман» на телеканале Fox в апреле 1987 года, а в декабре 1989 года вышла первая серия самостоятельного сериала. За прошедшие десятилетия «Симпсоны» более 30 раза получали премию «Эмми» в различных категориях.

Читайте также: «Симпсонам» уже за 30 — что изменилось и что изменили они?

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Анимация
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить