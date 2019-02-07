Фильм Джеймса Кэмерона «Алита: Боевой ангел» может оказаться провальным

Лос-Анджелес, США, , 16:20 — REGNUM Фильм «Алита: Боевой ангел» режиссёра Джеймса Кэмерона может стать крупным провалом кинокомпании 20th Century Fox, стоимостью $200 млн. Об этом 6 февраля сообщил портал Indie Wire.

Согласно прогнозам аналитиков, картина сможет собрать по итогам пятидневных выходных лишь около $25 млн, а общая сумма сборов на домашнем кинорынке составит около $45−50 млн. Если учесть, что производство фильма обошлось 20th Century Fox в $200 млн и компания потратила немало средств на маркетинг, фильм может провалиться в прокате.

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Напомним, Джеймс Кэмерон изначально планировал сам снимать фильм, но потом решил заняться продолжением «Аватара» и уступил место Роберту Родригесу. В основу картины легла культовая манга Юкито Кисиро. Премьера фильма «Алита: Боевой ангел» в США запланирована на 14 февраля 2019 года.

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