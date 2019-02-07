Девушка рассказала, как встретила в самолете экономкласса Тимоти Шаламе

Лос-Анджелес, США, , 10:50 — REGNUM Девушке из США удалось встретить в самолете актера Тимоти Шаламе, после чего она рассказала в сети про общение с ним. Её рассказ 6 февраля опубликовал портал Chron.

25-летняя Аланкрута Гиридхар, летевшая экономклассом, вдруг поняла, что присоединившийся к ней долговязый парень в толстовке — известный актёр, номинированный на «Оскар».

"Я подняла голову и увидела настоящего ангела, и в моей голове сразу же прозвенели тревожные колокольчики», — сказала девушка.

Она призналась, что сначала не была уверена в том, что это именно Тимоти Шаламе, однако примерно через полчаса Аланкрута набралась смелости и заговорила с молодым актером.

Шаламе попросил её не писать тут же в Twitter о том, что она встретила его в самолете, но сказал, что если она сделает это потом, то это будет «круто». Девушка отметила, что Шаламе оказался очень интересным собеседником и был очень «милым».

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Напомним, в 2018 вышел фильм «Красивый мальчик», в котором Тимоти Шаламе исполнил роль молодого человека, борящегося с наркотической зависимостью. Ранее ИА REGNUM сообщило, что актер снимется в очередной экранизации романа Фрэнка Герберта «Дюна», над которой работает режиссёр Дэни Вильнёв.

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