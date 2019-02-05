В третьем сезоне сериала «Легион» появится Профессор Икс

Лос-Анджелес, США, , 15:13 — REGNUM В третьем сезоне сериала «Легион», являющегося частью киновселенной «Люди Икс», появится Профессор Икс — Чарльз Ксавьер, который является отцом главного героя — мутанта Дэвида Хэллера. Об этом 4 февраля сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/LegionFX/status/1092577525727846400

Роль Профессора исполнит актер Гарри Ллойд, известный зрителям по сериалу «Игра престолов» и фильму «Жена». Стоит отметить, что ранее в шоу появлялись лишь намеки на отца Хэллера, а сейчас официальная страница проекта в Twitter сообщила, что в третьем сезоне «Легиона» зрители смогут увидеть как мать мутанта — Габриэль Хэллер (Стефани Корнелиуссен), так и его отца.

https://twitter.com/thetypeface/status/1092595263385071616

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что третий сезон сериала «Легион» будет последним. Руководитель телеканала FX Джон Ландграф сообщил, что это никак не связано с популярностью шоу и дело лишь в том, что его создатель — Ноа Хоули изначально планировал снять лишь три сезона.

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