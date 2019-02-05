Канал AMC объявил о продлении сериала «Ходячие мертвецы» на десятый сезон

Нью-Йорк, США, , 11:33 — REGNUM Телеканал AMC решил продлить популярный сериал «Ходячие мертвецы» на десятый сезон. Об этом 5 февраля сообщила официальная страница проекта в Twitter.

https://twitter.com/WalkingDead_AMC/status/1092528299102949376

Издание Den of Geek пишет, что, таким образом, отпали все предположения, касающиеся возможного закрытия шоу, девятый сезон которого начал смотрели около 9,36 млн зрителей. Отмечается, что к седьмой серии их количество уменьшилось до 4,79 млн.

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Напомним, в девятом сезоне «Ходячих мертвецов» проект покинул актер Эндрю Линкольн. В ноябре 2018 года стало известно, что канал АМС планирует выпустить кинотрилогию про приключения его героя — Рика Граймса.

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