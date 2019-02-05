Сериал «Мандалорец» будет похож на оригинальную трилогию «Звездных войн»

Лос-Анджелес, США, , 12:33 — REGNUM Будущий сериал «Мандалорец» по своей стилистике будет ближе к оригинальной трилогии «Звездные войны». Об этом 4 февраля сообщил портал CBR со ссылкой на режиссёра Тайка Вайтити.

https://twitter.com/CBR/status/1092542138741444608

Во время очередной пресс-конференции кинематографист отметил, что стилистика фильмов киновселенной Marvel очень отличается от стилистики «Звездных войн». Вайтити заявил, что сценарии Джона Фавро великолепны и ему действительно доставляет удовольствие участвовать в работе над созданием будущего сериала.

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Напомним, сериал «Мандалорец» будет показывать сервис Disney+, который компания намерена запустить в конце 2019 года. Главные роли в шоу исполнят Педро Паскаль («Игра престолов») и боец ММА, актриса и модель Джина Карано («Дэдпул»).

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