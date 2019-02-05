Глава телеканала FX сообщил поклонникам сериала «Легион» плохие новости

Лос-Анджелес, США, , 00:35 — REGNUM Глава телеканала FX Джон Ландграф заявил, что третий сезон сериала «Легион», который является частью вселенной «Люди Икс», станет последним. Об этом 4 февраля сообщил портал Screenrant.

https://twitter.com/screenrant/status/1092492579411845120

Ландграф отметил, что закрытие шоу, получившего массу положительных отзывов критиков, никак не связано с его популярностью. Создатель «Легиона» Ноа Хоули изначально планировал снять всего три сезона. Он добавил, что первый эпизод продолжения шоу его поклонники смогут увидеть летом 2019 года.

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Напомним, «Легион» рассказывает о жизни мутанта Дэвида Хэллера, страдающего диссоциативным расстройством идентичности. Каждая его личность управляет одной из сторон его огромной силы. Фанаты вселенной «Люди Икс» отметили необычный подход к режиссуре и спецэффектам, который продемонстрировал Ноа Хоули при создании сериала.

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