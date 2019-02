Объявили дату выхода шоу о буднях вампиров «Реальные упыри»

Нью-Йорк, США, , 10:44 — REGNUM На YouTube-канале TV Promos появился первый полноценный трейлер сериала What We Do in the Shadow («Реальные упыри»). Премьера сезона из десяти эпизодов ожидается 27 марта на канале FX.

Сериал «Реальные упыри» — это спинофф одноимённого фильма режиссёра Тайки Вайтити. Местом действия нового шоу станет Нью-Йорк, а главные роли исполнят Кейван Новак, Мэтт Берри, Натасия Деметриу и Харви Гиллен. Сообщается, что персонажи оригинального фильма в сериале не появятся.

Напомним, что «Реальные упыри» — псевдодокументальный фильм новозеландского актёра и режиссёра Тайки Вайтити. В картине рассказывается о трёх вампирах, живущих в современном Веллингтоне. В дом героев приходит съёмочная группа, чтобы снять документальный фильм о вампирских буднях. Так, трио Виаго, Владислава и Петира начинает попадать в комические ситуации, связанные с их паранормальным происхождением.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава телеканала FX сообщил поклонникам сериала «Легион» плохие новости