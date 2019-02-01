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Из «Третьяковки» уволена допустившая кражу полотна Куинджи сотрудница

Культура

Смотритель не справилась с выполнением должностных обязанностей

Москва, 1 февраля 2019, 11:33 — REGNUM  Музейный смотритель, допустившая кражу картины русского живописца Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», уволена. Об этом сообщили в пресс-службе галереи.

Отмечается, что заявление об увольнении после громкого инцидента с кражей было подписано 29 января. По мнению представителей «Третьяковки», сотрудница не справилась с выполнением должностных обязанностей.

Как сообщало ИА REGNUM, полотно кисти Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» было украдено из Третьяковской галереи 27 января. Спустя сутки сотрудникам полиции удалось разыскать произведение искусства и задержать злоумышленника, совершившего дерзкое преступление.

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