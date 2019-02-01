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Похищенную картину Куинджи вновь выставили в Третьяковской галерее

Культура

Меры безопасности на выставке усилены

Похищенную картину Куинджи вновь выставили в Третьяковской галерее
Архип Куинджи. Ай-Петри. Крым. 1890-е

Москва, 1 февраля 2019, 10:47 — REGNUM  Выставка произведений художника Архипа Куинджи открылась 1 февраля в Третьяковской галерее вместе с возвращенным полотном «Ай-Петри. Крым», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Выставка открылась в 10:00 мск и проработает до 21:00. До открытия на входе образовалась довольно большая очередь. Меры безопасности на выставке усилены.

Напомним, 27 января мужчина на глазах у посетителей Третьяковской галереи вынес с выставки картину Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым». На следующий день подозреваемый был задержан в Подмосковье, похищенное полотно было возвращено.

Таганский районный суд Москвы избрал подозреваемому меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца.

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